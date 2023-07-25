БАКУ /Trend/ - Вступают в силу новые тарифы на парковку в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, c сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "О размере платы за парковку транспортных средств".

Для Баку определены 4 парковочные зоны, и плата взимается в соответствии с каждой зоной. Стоимость парковки - от 30 гяпиков и до 1 маната за час.

Напомним, что премьер-министр Али Асадов подписал данное постановление 25 июня.

Отметим, что решение распространяется на парковочные места, находящиеся на государственных автомагистралях.

Постановление Кабинета министров "О размере платы за парковку транспортных средств" будет действовать только на государственных парковках. В целях обеспечения прозрачности финансового оборота и удобства пользования парковкой автомобилей платежи предусматриваются только в безналичном порядке.