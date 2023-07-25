Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны осадки, порывистый северо-западный ветер сменится днем северо-восточным.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем - 45-55%.

На пляжах Абшерона ожидается усиливающийся северо-западный ветер, который сменится днем северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25° тепла, на южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в северных и восточных районах возможны грозы, град, в некоторых горных районах ночью и утром ожидается туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 29 - 34° тепла. В горах ночью - 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла.