В Лянкяране произошло землетрясение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Лянкяране произошло землетрясение.

Как сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, в 11:03 по местному времени в 23 километрах к северо-западу от станции "Лянкяран" в Лянкяранском районе было зафиксировано землетрясение.

Землетрясение ощущалось в эпицентре до 5, а в окрестностях до 3-5 баллов. Очаг землетрясения магнитудой 4,8 залегал на глубине 6 километров.

В ответ на запрос Trend Исполнительная власть Лянкяранского района заявила, что никаких обращений от жителей района по поводу разрушений не поступало.