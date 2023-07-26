Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман, морось, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Как сообщили Trend в среду в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 27-32° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в горах возможны кратковременные осадки, в некоторых горных районах ночью и утром ожидается туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 30-35° тепла. В горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.