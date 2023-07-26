Утвержден Генеральный план города Джебраил

БАКУ/Trend/ - Утвержден Генеральный план развития города Джебраил до 2040 года.

Как сообщает Trend, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Отметим, что реконструкция освобожденных от оккупации территорий в послевоенный период, устойчивое заселение здесь, а также превращение региона в развитый уголок страны – одна из важнейших целей, стоящих перед Азербайджаном.

Азербайджан направил все свои силы на успешную реализацию этой высшей цели. На освобожденных от оккупации территориях создаются передовые образцы обеспечения безопасного проживания, строительства городов, поселков и сел, стратегически важной и развернутой инфраструктуры, интеграции в местные и зарубежные стоимостные цепочки, а также восстановления окружающей среды.

Словом, освобожденные от оккупации территории стремительно восстанавливаются, цели, связанные с Великим возвращением, успешно реализуются.