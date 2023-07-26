Завершилась очередная акция по медосмотру, организованная ЗАО «AzerGold» в Дашкесане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold», поддержке Bakı Sağlamlıq Mərkəzi в Дашкесанском районе состоялась очередная акция по выездному медицинскому осмотру.

В рамках акции, организованной под девизом «Здоровье прежде всего» в рамках 100-летия Великого Лидера Гейдара Алиева, жители села Човдар, населенного пункта Шадах, сел Чайкенд, Гушчу, Баян и других сел, расположенных в близи золотого рудника «Човдар», бесплатно воспользовались различными медицинскими услугами в течение трех дней. В ходе акции бригада профессиональных врачей обследовала 340 жителей. Граждане смогли обратиться к хирургу, ЛОР, терапевту, эндокринологу, кардиологу, неврологу, педиатру, сделать УЗИ, ЭХО, ЭКГ, сдать общий анализ крови и мочи, пройти амбулаторный мониторинг артериального давления, а также определить уровень сахара в крови. Всего по указанным направлениям жителям было оказано 1436 услуг.

Отметим, что регулярно проводимые акции по выездному медицинскому осмотру направлены на повышение доступа жителей отдаленных сел к качественным медицинским услугам, раннюю диагностику заболеваний и пропаганду культуры профилактического обследования. В ходе акций, проводимых с 2021 года, около 1700 жителей Дашкесана бесплатно получили различные медицинские услуги. Гражданам, у которых в ходе обследований были выявлены различные диагнозы, были назначены соответствующие курсы лечения.

Напомним, что жители сел, расположенных вблизи Човдарского интегрированного регионального участка по переработке, извлекают выгоду из регулярно реализуемых ЗАО «AzerGold» проектов по охране окружающей среды, образованию, здравоохранению, занятости, продвижению предпринимательства и др. Целью является оказание заботы о проживающих в регионе, особенно семьях из социально уязвимой группы населения, внесение дополнительного вклада в государственную политику, проводимую в этом направлении.