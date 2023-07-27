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Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

Общество Материалы 27 июля 2023 12:46 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, умеренный южный ветер станет днем порывистым.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-33° тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в горах возможны кратковременные осадки, в некоторых горных районах ночью и утром ожидается туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 18-23° тепла.

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