Завтра в Баку будет сильный ветер

БАКУ /Trend/ - 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 25-28° тепла.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, которые временами перейдут в ливень, грозы, град. Ночью и утром в горных районах будет туман. Подует сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.