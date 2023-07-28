Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 29 по 30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, иногда 23-25 м/с, а утром 29 июля в некоторых частях полуострова - до 28-32 м/с.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 29 июля температура воздуха понизится на 5-7°, и составит 25-28° тепла.

С 29 по 30 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами кратковременные ливни, грозы, град.

Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.