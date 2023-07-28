Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Увеличено число членов Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана

Общество Материалы 28 июля 2023 16:26 (UTC +04:00)
Увеличено число членов Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана станет членом Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики также войдет в число членов комиссии.

Заместителя председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в комиссии заменит заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости