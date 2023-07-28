Увеличено число членов Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана станет членом Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики также войдет в число членов комиссии.

Заместителя председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в комиссии заменит заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.