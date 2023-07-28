Ворота в изысканный и роскошный образ жизни: Роуд-шоу BINGHATTI стартовало в Турции

БАКУ/Trend/ - Роуд-шоу BINGHATTI стартовало в Турции, чтобы представить этим летом в Бодруме два дубайских объекта недвижимости класса ультралюкс.

В Mandarin Oriental Bodrum компания Binghatti познакомит вас с двумя новаторскими проектами недвижимости, продажи в которых уже открыты

В башне Bugatti Residences от Binghatti разместятся первые в мире резиденции Bugatti, 182 квартиры

Величественная гипербашня Burj Binghatti Jacob & Co. Residences обещает установить рекорд как самое высокое жилое здание мира

Дубай-Бодрум, июль 2023 г.

Произведя фурор объявлением о запуске двух новаторских совместных проектов со знаменитыми брендами роскоши Bugatti и Jacob & Co., ведущая девелоперская компания недвижимости Binghatti проводит свое первое международное роуд-шоу в Турции с 15 июля по 31 августа. Эксклюзивные показы организованы в престижном отеле Mandarin Oriental в Бодруме, чтобы представить перспективные проекты потенциальным клиентам из разных стран.

Комплексы Burj Binghatti Jacob & Co. Residences и Bugatti Residences by Binghatti, расположены в Дубае, где находится штаб-квартира Binghatti. Ценителей изысканной роскоши приглашают познакомиться с яркой экспозицией на «Blue Beach Platform» отеля, где покупатели смогут приобрести частицу элитной недвижимости исторической значимости.

Binghatti принимает заявки на приобретение обоих объектов, роуд-шоу в Mandarin Oriental — единственная возможность сделать это лично за пределами Дубая. Гости могут насладиться опытом VR и осмотреть масштабные макеты, а квалифицированные специалисты, говорящие на разных языках, расскажут о проектах при индивидуальных встречах.

Bugatti Residences от Binghatti — первые в мире резиденции Bugatti, — расположатся в престижном районе Business Bay в Дубае. Дизайн Bugatti Residences передаёт культовые фирменные элементы и инновации люксового дизайна от Bugatti — производителя одних из самых инновационных, красивых и роскошных автомобилей. Феноменальный архитектурный шедевр Bugatti Residences, о котором компания Binghatti объявила несколько месяцев назад, включит в себя коллекцию из 171 особняков на Ривьере и 11 пентхаусов Sky Mansion, каждый из которых уникален благодаря индивидуальной планировке.

На премьерном показе первых резиденций компания Bugatti продемонстрировала проект нового объекта с несравненно роскошными удобствами, включая пляж в духе Французской Ривьеры, частные бассейн, фитнес-центр и спа-центр с джакузи, а также стол шеф-повара, личного камердинера, закрытый частный клуб и два автомобильных лифта из гаража в пентхаус. Более того, компания Binghatti сообщила о множестве высококлассных и индивидуальных услуг для жильцов, включая личного шофера и консьержа. Рендеры и изображения Binghatti демонстрируют непревзойденное мастерство и изысканную отделку, которые задают новый стандарт роскоши. Он формирует жилые помещения и гарантирует «Искусство жизни», осмысленное заново - в стиле современной эпохи перемен.

Плодом дизайнерского партнерства компании Binghatti с ювелирно-часовым брендом Jacob & Co. станет Burj Binghatti Jacob & Co. Residences — сияющая гипербашня, обещающая установить новый рекорд, став самим высоким жилым зданием в мире. Благодаря величественному внешнему виду и сияющему гербу новый комплекс уже называют «жемчужиной Дубая». Исключительно для жильцов предлагается впечатляющий спектр удобств и услуг, включая кафе-бар, стол шеф-повара, а также открытый и крытый «небесный» бассейны с барными стойками.

Жилые пространства, как объявила компания Binghatti, — это архитектурные чудеса, называемые особняками и виллами, в зависимости от размера. Они тщательно сконструированы с использованием изысканных материалов и тонко отделаны, что создаёт непревзойденную атмосферу роскоши и элегантности. Из панорамных окон откроется захватывающий вид на величественный горизонт Дубая и, во многих случаях, на самую высокую башню в мире, прекрасную Бурж-Халифа.

Компания Binghatti также представляет оформление интерьеров особняков и вилл, навеянное шедеврами высокого ювелирного и часового искусств, владением которыми славится Jacob & Co. Роскошные апартаменты с двумя спальнями и с двумя расширенными спальнями называются Emerald Villas и Sapphire Villas, а апартаменты с тремя спальнями - Ruby Villas.

Особняки Ruby Sky предлагают три спальни, а Fleurs de Jardin Sky и Diamond Sky занимают по полэтажа. Очаровательный пентхаус Astronomia Sky простирается целиком на верхний этаж, а главное украшение Гипербашни - пентхаус Billionaire Sky с видом на весь городской пейзаж Дубая - занимает два этажа. Все особняки и виллы лучатся высокой роскошью, что еще больше подчеркивают частные бескрайние бассейны, обеспечивающие жителям собственные оазисы покоя.

Мухаммад Бингхатти, генеральный директор компании Binghatti, отмечает: «Бодрум известен как излюбленное направление для ценителей изысканной роскошной жизни, что видно особенно ярко в великолепном отеле Mandarin Oriental с его роскошными виллами и апартаментами. Потому он - идеальное место для демонстрации наших архитектурных шедевров для турецкого рынка, а также для многочисленных иностранных посетителей отеля и курорта в целом”.

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О Binghatti

Binghatti — ведущая девелоперская компания в ОАЭ, отмеченная многочисленными международными наградами, среди которых International Property Awards и Forbes Middle East Top 100 Real Estate Companies in the Arab world. Возглавляет компанию Генеральный директор и Главный архитектор Мухаммад Бингатти.

Будучи законодателем моды в регионе, Binghatti постоянно стремится обеспечить клиентам беспрецедентный по характеру опыт мирового уровня. Компания сотрудничает со всемирно известными именами, столь же разными, сколь и эксклюзивными, такими как изысканный бренд высокоювелирных украшений и часов Jacob & Co. или бренд элитных автомобилей Bugatti. Эти инновационные проекты побудили Binghatti внедрить прорывные новаторские архитектурные решения, за которые ранее не брался ни один девелопер.

Binghatti известен крупными проектами, которые отчетливо воплощают современную архитектурную самобытность. Организация придерживается философии дизайна, согласно которой характер бренда и его качество главенствуют в корпоративной этике. Проекты Binghatti являются частью портфолио компании с инвестиционной стоимостью выше 15 миллиардов дирхамов ОАЭ. Недвижимость компании расположена в многочисленных районах города Дубай, таких как Downtown, Business Bay, Jaddaf, Jumeira Village Circle, Dubai Silicon Oasis, Liwan и Dubai Land Residence Complex.

Быстрая надежная реализация проектов стала отличительной чертой Binghatti. Этот процесс ускоренного завершения достигается без какого-либо ущерба для качества. Видение компании сосредоточено на реализации тщательно продуманных проектов, предоставляя повод для гордости клиентам и владельцам созданных Binghatti активов.

О Jacob & Co.

Движущая сила бренда Jacob & Co - креативность. С самого начала своей карьеры в ювелирно-часовом деле основатель, председатель правления и креативный директор Джейкоб Арабо создавал произведения, выходящие за границы воображения. Широта гаммы Jacob & Co. отражает безграничное стремление бренда создавать изделия, которые мир еще не видел.

Эта философия творчества воплощена в фирменной подписи Jacob & Co.: «Вдохновение невозможным». Фирменные коллекции и сложных, и высокоювелирных часов, а также творений ювелирного искусства достигают невероятного уровня, задействуя ранее неизвестные методы ради беспрецедентных результатов.

Компания Jacob & Co., основанная в Нью-Йорке, где расположена ее штаб-квартира, с часовым производством в Женеве, известна тем, что неустанно раздвигает границы возможного инновационным дизайном, эффективной часовой механикой и ювелирным искусством заоблачной высоты.

О Bugatti

Компания Bugatti находится на вершине автомобильной промышленности уже более 110 лет, создавая самые передовые в мире автомобили на своем заводе в Мольсхайме, Франция. Каждая машина, выпущенная после основания компании Этторе Бугатти в 1909 году, ценится автомобильными коллекционерами всего мира за комфорт, маневренность, дизайн и технологичность. Bugatti —больше, чем автомобиль, это непреходящее произведение автомобильного искусства.

Обладая репутацией в автоспорте и историей, богатой самыми новаторскими, красивыми и роскошными автомобилями всех времен, компания Bugatti претворяет видение своего основателя: «Если поддается сравнению, то это уже не Bugatti». Veyron 16.4, представленный в начале 2000-х годов, создал совершенно новый сегмент: это первая серийная модель гиперспортивного автомобиля, преодолевшая порог в 1000 л.с. или 400 км/ч. А в 2016 году Chiron в очередной раз дал новое определение скорости и мощности. Наряду с эксклюзивными моделями Bugatti, такими как: изготовленные на заказ Divo и Centodieci, La Voiture Noire, существующей в единичном экземпляре и вдохновленной легендарным Type 57 SC Atlantic, чисто трековой моделью Bolide и последней представленной моделью W16 Mistral roadster, компания Bugatti продолжает демонстрировать приверженность совершенству в каждой детали, и каждый её автомобиль собирается вручную в ателье Bugatti в Мольсхайме.

Сегодня компания Bugatti является частью Группы Bugatti Rimac, возглавляемой генеральным директором Мате Римацем, известным блистательными достижениями в высокоэффективной электрификации автомобилей. С тем же гениальным визионерством, как у Этторе Бугатти, Римац и команда Bugatti разрабатывают следующее поколение несравненных гиперспортивных автомобилей, оставаясь верными видению основателя и при этом распространяя превосходство Bugatti за пределы автомобильной промышленности посредством коллабораций и продуктов для роскошного образа жизни.