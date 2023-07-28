7 новых вице-президентов SOCAR - Досье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 июля Президент Ильхам Алиев назначил 7 новых вице-президентов в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Trend представляет информацию о некоторых из них:

Арзу Джавадова до этого назначения была главным геологом SOCAR.

В 1989 году она окончила Азербайджанскую государственную нефтяную академию (нынешний Государственный университет нефти и промышленности) по специальности "геология и разведка" и занялась научными исследованиями.

В 2013 году распоряжением главы государства награждена медалью "Терегги".

Арзу Джавадова - кандидат геолого-минералогических наук, автор 2 изобретений и 35 научных работ.

Зиба Мустафаева долгое время работала в различных компаниях, в том числе директором департамента человеческих ресурсов в компании Azercell. Последние полтора года была советником президента SOCAR.

Афган Исаев до назначения вице-президентом SOCAR занимал должность генерального директора ЗАО "Южный газовый коридор".

Бабек Гусейнов до назначения вице-президентом SOCAR занимал различные должности в британской компании BP, где он проработал более 10 лет.

Анар Мамедов до назначения вице-президентом SOCAR был генеральным директором компании SOCAR Energy Greece.

Родился в 1971 году в Баку. Получил степень магистра в Британском колледже нефтяных исследований, а также по программе TRİUM Executive MBA.

С 2009 по 2014 год был генеральным директором компании "SOCAR Georgia Gaz".

Исмаил Зергерли по специальности юрист. Он является главой юридической компании OMNİ.

Фуад Мусаев - финансист-международник. Работал в ряде отечественных и зарубежных компаний.