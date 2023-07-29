Дашкесанские пчеловоды привлечены к тренингам в связи с сезоном розлива меда (ФОТО) (R)

БАКУ/Trend/ - При организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в рамках проекта «Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе», реализуемого второй год подряд, организованы очередные тренинги для фермеров.

На теоретических тренингах, основной целью которых является содействие увеличению объемов производства продукции пчеловодства в Дашкесане, 32 фермерам, действующим в селах Баян, Гушчу, Човдар и населенном пункте Шадах, были даны советы по розливу меда, использованию оборудования, а также упаковке продукции. Пчеловоды были проинструктированы привлеченным в рамках проекта экспертом о физико-химических показателях натурального меда по нормативам, поставках продукции пчеловодства, таких как пчелиное молоко, прополис, перга, воск, в соответствии с ветеринарными и санитарными правилами. В рамках тренинга были розданы буклеты с методическими указаниями по указанным направлениям. В завершение участникам тренинга были подарены воск и рамки для поддержки расширения частных хозяйств.

Отметим, что 56 фермерам, в том числе привлеченным к проекту в прошлом году, были предоставлены 216 полностью укомплектованных пчелиных семей, ульи и другие необходимые принадлежности. В ходе проекта планируется обеспечить медогонками общего пользования всех пчеловодов-фермеров, проживающих в селах Човдар, Баян, Гушчу, с целью облегчения процесса производства меда пчеловодами.

Напомним, что ЗАО «AzerGold» осуществляет в регионах своей деятельности последовательные и целенаправленные мероприятия по охране окружающей среды, повышению занятости, образованию, спорту, здоровью, развитию микропредпринимательства, обучению и воспитанию подростков и молодежи, повышению социального благосостояния, сохранению культурного наследия и другим направлениям. Данные проекты разрабатываются и реализуются с учетом специфики региона, критериев потребности местных общин, социально-экономических потребностей.