Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и вечером местами возможны осадки. Порывистый северо-западный ветер сменится днем умеренным северо-восточным.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 26-31° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером местами в горных и предгорных районах возможны осадки, местами интенсивные. Ночью и утром в горных районах будет туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 17-22° тепла.