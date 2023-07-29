В Азербайджане утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной(Дополнено)

В Азербайджане утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:48)

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств".

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, средства, поступающие с парковочных мест, организованных на государственных автомобильных дорогах, за исключением административной территории города Баку, будут собираться на специальном казначейском счете министерства внутренних дел (МВД) по внебюджетным средствам, открытым в Агентстве государственного казначейства министерства финансов Азербайджана.

Данные средства будут использованы министерством цифрового развития и транспорта и Агентством наземного транспорта (AYNA) Азербайджана по следующим направлениям: управление и обслуживание парковочных мест (коммунальные, охранные, хозяйственные и коммуникационные расходы); оплата расходов на дорожную инфраструктуру, связанных с парковкой, приобретение материальных и нематериальных активов, в том числе паркоматов, специальных технических средств с функциями фото-или видеорегистрации и поддержание их в исправном состоянии; создание приложений, связанных с парковкой, и их обслуживание; просветительская и информационная работа относительно парковок; управление и обслуживание гаражей и стоянок для хранения транспортных средств; внедрение технических средств организации дорожного движения; приобретение необходимых технических средств для принятия мер по привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших правила парковки, оплата почтовых расходов, связанных с направлением материалов по делу об административном правонарушении лицам, нарушившим правила парковки; усиление социальной защиты работников данной сферы.