Кубок мира по шахматам пройдёт в Азербайджане на самом высоком уровне - Фарид Гайыбов

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по шахматам пройдёт в Азербайджане на самом высоком уровне.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов в ходе пресс-конференции, посвяшенной Кубку мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку.

Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию этого вида спорта в стране.

«В Азербайджане уже прошел ряд спортивных мероприятий. Мы периодически проводим у себя шахматные чемпионаты мира и у нас есть чемпионы по шахматам. Я уверен, что это мероприятие, как и другие, пройдёт в Азербайджане на самом высоком уровне», - добавил он.

Отметим, что соревнования начнутся 30 июля и продолжатся до 25 августа.

В кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку примут участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской.

Азербайджан на этом чемпионате представят 17 шахматистов. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступят также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 будут транслироваться на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 миллиона долларов США и будет разыгран в отеле Marriott Boulevard в Баку.