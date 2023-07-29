Азербайджан внес большой вклад в достижение высоких организационных показателей в проведении спортивных мероприятий - президент ФИДЕ

БАКУ /Trend/ - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выского ценит вклад Азербайджана в достижение высоких организационных показателей в проведении спортивных мероприятий.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в ходе пресс-конференции, посвященной Кубку мира по шахматам ФИДЕ в Баку.

В Азербайджане не первый раз проводятся спортивные мероприятия международного уровня.

"Азербайджан уже успешно проводил чемпионаты мира по шахматам и ряду другим видам спорта. Хочу отметить, что все они были проведены на высшем уровне. Организация таких мероприятий требует больших усилий и мы высоко ценим вклад Азербайджана в достижение таких высоких организационных показателей", - сказал он.

Отметим, что соревнования начнутся 30 июля и продолжатся до 25 августа.

В кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку примут участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской.

Азербайджан на этом чемпионате представят 17 шахматистов. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступят также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 будут транслироваться на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 миллиона долларов США и будет разыгран в отеле Marriott Boulevard в Баку.