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Погиб военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана

Общество Материалы 30 июля 2023 21:38 (UTC +04:00)
Погиб военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 30 июля в 17:10 солдату срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана Гурбанову Саиду Омар оглу внезапно стало плохо, когда он возвращался с пограничной службы на погранзаставе, где он служил.

Как передает Trend со ссылкой на Госпогранслужбу, несмотря на оказание первой помощи на месте и вызов медицинских работников из близлежащего населенного пункта, спасти жизнь военнослужащему не удалось. Ведется расследование совместно с сотрудниками военной прокуратуры.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

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