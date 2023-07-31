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В Азербайджане начинается электронный прием документов на должность директоров детсадов

Общество Материалы 31 июля 2023 10:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане начинается электронный прием документов на должность директоров детсадов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В 11:00 31 июля начинается этап приема электронных документов на должность директоров дошкольных образовательных учреждений.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны зарегистрироваться до 11:00 7 августа на сайте https://miq.edu.az/direktorlar/.

Отметим, что в конкурсе могут принять участие лица с высшим образованием в области дошкольного образования или педагогической сферы, а также стажем работы педагога в дошкольном образовательном учреждении не менее 3 лет. На конкурс в первую очередь будут допущены лица, работающие в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

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