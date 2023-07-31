Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в горах возможны кратковременные осадки, восточный ветер. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 19-24° тепла.