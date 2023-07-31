Сулейман Гасымов назначен советником президента SOCAR

БАКУ /Trend/ - Сулейман Гасымов, занимавший должность вице-президента по экономическим вопросам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), назначен на новую должность.

Как сообщает в понедельник Trend, он назначен советником президента SOCAR Ровшана Наджафова по экономическим вопросам.

Отметим, что Сулейман Гасымов занимал должность вице-президента по экономическим вопросам SOCAR с 2006 года.

Напомним, что в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева были освобождены от должности вице-президенты Государственной нефтяной компании Азербайджана Яшар Лятифов, Сулейман Гасымов, Дашгын Искендеров, Бадал Бадалов и Халик Мамедов.

Другими распоряжениями главы государства Фуад Мусаев, Афган Исаев, Анар Мамедов, Бабек Гусейнов, Исмаил Зергерли, Зиба Мустафаева и Арзу Джавадова назначены вице-президентами SOCAR.