В Отдельной общевойсковой армии начался новый учебный период

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии состоялись мероприятия в связи с началом второго полугодия учебного периода 2023 года.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

На проведенных мероприятиях сначала была почтена память шехидов, исполнен Государственный гимн Азербайджана.

В соединениях и частях прошел строевой смотр личного состава и проверены материально-учебные базы. Было отмечено, что мероприятия, запланированные на прошедший учебный период, выполнены в полном объеме, личный состав был проинформирован о поступившем на вооружение оружии и технике, а также о мерах, принятых в войсках для совершенствования управления, были доведены до внимания основные цели и задачи на новый учебный период.

Командиры дивизий, взяв на себя обязательство по боевой подготовке в новом учебном периоде, пригласили командиров других соединений принять участие в соревнованиях, чтобы стать лучшими в боевой подготовке в новом учебном периоде. После выступлений состоялся торжественный проход маршем личного состава перед трибунами.