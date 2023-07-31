Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 164 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В течение недели число получивших первую дозу вакцины составило 86 человек, вторую – 12, три и более – 55, бустерную дозу после положительного результата теста – 11 человек.

Отметим, что общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 968 439 вакцин. Первую дозу вакцины получили 5 413 039, вторую – 4 884 230, три и более – 3 404 809, бустерную дозу после положительного результата теста – 266 361 человек.