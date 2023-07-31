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Очередной успех Азербайджана на Европейской Олимпиаде по информатике для девушек

Общество Материалы 31 июля 2023 20:03 (UTC +04:00)
Очередной успех Азербайджана на Европейской Олимпиаде по информатике для девушек

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - При совместной поддержке Azercell и Министерства науки и образования Азербайджана школьницы, представлявшие нашу страну на международной олимпиаде, вернулись домой с медалями

Азербайджанская команда, представленная при поддержке «Azercell Teleсom», добилась успешных результатов на Европейской Олимпиаде по информатике для девушек, проходившей в Швеции с 15 по 21 июля 2023 года. Ученица 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики из города Гянджа Фидан Гусейнова завоевала на соревновании золотую медаль, а учащаяся лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования из города Баку Фидан Гараева (11-й класс) была удостоена серебряной медали.

На олимпиаде, участие в которой приняли около 200 школьников из более чем 50 стран мира, Азербайджан представляли 4 девушки. По условиям конкурса юные участницы решали представленные задачи, разрабатывая эффективные алгоритмы.

Отметим, что ООО «Azercell Telecom» с 2017 года содействует процессу подготовки наших школьников к участию в международных соревнованиях по информатике в рамках партнерства с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики. Лидирующий оператор мобильной связи страны регулярно реализует проекты по поддержке образования в сфере информационных технологий и, в первую очередь, по повышению интереса девушек к информатике и подготовке их как будущих специалистов в сфере ИКТ.

Azercell поздравляет наших школьниц с высокими наградами и желает им дальнейших успехов!

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