В ведение Нахчыванского государственного университета переданы 2 колледжа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нахчыванский государственный технический колледж и Нахчыванский медицинский колледж переданы в ведение Нахчыванского государственного университета министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики и министерство науки и образования Азербайджана должны решить вопросы, связанные с передачей Нахчыванского государственного технического колледжа и Нахчыванского медицинского колледжа в ведение Нахчыванского государственного университета в соответствии с требованиями законодательства.

Финансирование деятельности Нахчыванского государственного технического колледжа и Нахчыванского медицинского колледжа в текущем году при Нахчыванском государственном университете министерства науки и образования Азербайджанской Республики в бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год соответственно будут продолжены в пределах предусмотренных средств.

С 2024 года финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в централизованных расходах государственного бюджета Азербайджанской Республики для министерства науки и образования Азербайджанской Республики. Министерство финансов Азербайджанской Республики должно учитывать вопросы финансирования, указанные в части 3 настоящего постановления, в процессе составления государственного бюджета Азербайджанской Республики на последующие годы.