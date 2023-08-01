Минкультуры Азербайджана начало процесс мониторинга культурных учреждений

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана начало процесс системного мониторинга культурных учреждений на территории страны.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве культуры Азербайджана.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2023 года, после реорганизации областных управлений культуры, функционирующих при министерстве культуры Азербайджана были организованы мобильные мониторинговые группы и командированы в регионы с целью всесторонней оценки текущего состояния культурных учреждений на территории страны, выявления аварийных, непригодных и бездействующих учреждений, систематизации информации в этом направлении.

Процесс мониторинга осуществляется на 4 500 предприятиях, охватывающих 64 района по всей территории Азербайджана.

В соответствии с результатами мониторинга, в частности, в районах и селах Азербайджана предусматривается последовательное принятие мер по совершенствованию деятельности культурных учреждений, находящихся на протяжении многих лет в запущенном состоянии, бездействующих, неиспользуемых по назначению, и обеспечению эффективности в этой сфере.