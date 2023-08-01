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Завершились совместные азербайджано-узбекские учения "UZAZ-2023" (ФОТО)

Общество Материалы 1 августа 2023 12:49 (UTC +04:00)
Завершились совместные азербайджано-узбекские учения "UZAZ-2023" (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Завершились тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023", проводившиеся на полигоне Чирчик в Ташкентской области с участием военнослужащих Азербайджана и Узбекистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На заключительном этапе совместных учений на компьютере и на карте были выполнены задачи по ведению специальных боевых действий.

Выступившие на мероприятии по случаю завершения учений высоко оценили профессионализм военнослужащих, отметив достижение поставленных целей. Было подчеркнуто, что задачи по всем этапам учений выполнены успешно.

В завершение мероприятия состоялась церемония взаимного вручения подарков.

Отметим, что учения "UZAZ-2023" проводились в соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год», заключенным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

Завершились совместные азербайджано-узбекские учения "UZAZ-2023" (ФОТО)
Завершились совместные азербайджано-узбекские учения "UZAZ-2023" (ФОТО)
Завершились совместные азербайджано-узбекские учения "UZAZ-2023" (ФОТО)
Завершились совместные азербайджано-узбекские учения "UZAZ-2023" (ФОТО)
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