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Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Общество Материалы 1 августа 2023 13:33 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в горах возможны кратковременные осадки, умеренный восточный ветер. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 19-24° тепла.

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