Внесены изменения в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2004 года № 48 "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"".

Как сообщает во вторник Trend, в тексте говорится:

Внести в часть 2 указа Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2004 года № 48 "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики 2004, № 4, статья 228; 2005, № 8, статья 708, № 9, статья 801, № 12, Статья 1103; 2006, № 12, статья 1034; 2008, № 2, статья 54; 2012, № 1, Статья 6; 2013, № 12, статья 1529; 2014, № 2, статья 103; 2016, № 3, статья 465, № 9, статья 1464, № 10, статья 1637; 2017, № 5, статья 846, № 9, статья 1653, № 10, Статья 1803, № 12 (книга I), статья 2319; 2018, № 12 (книга I), статья 2614; 2019, № 2, статья 211; 2020, № 8, статья 1029, № 11, статья 1360, 1362; 2021, № 12, статья 1400; 2022, № 8, статья 840; 2023, № 1, статья 46, № 3, статья 345) следующие изменения:

1. Из пункта 2.1 убрать слова "и 16.2.4".

2. Отменить пункт 2.14.