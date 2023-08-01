В Азербайджане установлены новые штрафы в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей товаров в кредит (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:36)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые штрафы в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей товаров в кредит.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

В соответствии с законом, за непредставление в установленном законом порядке или неполное, неправильное или несвоевременное представление в кредитное бюро информации касательно кредитных историй лицами, занимающимися куплей и продажей товаров, указанных в статье 12.1 закона Азербайджанской Республики "О кредитных бюро", должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, а юридические лица - от 10 000 до 12 000 манатов.