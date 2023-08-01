Такие, как Хачатрян, должны быть наказаны по всей строгости закона - очевидец геноцида в Мешали

ГЕРАНБОЙ /Trend/ - Такие, как Хачатрян, должны быть наказаны, чтобы те, кто выжил после трагедии в селе Мешали, нашли хоть какое-то утешение.

Об этом сотруднику Trend во вторник сказала свидетель геноцида в селе Мешали Роза Гасымова, проживающая в настоящее время в городке для вынужденных переселенцев в Геранбое.

По ее словам, говорить о геноциде в Мешали без содрогания, без слез невозможно.

"Очень тяжело вспоминать то, что я пережила тогда. Я - дочь шехида. Мой отец погиб в нашем родном селе. Сердце таких, как Хачатрян, настолько переполнено злобой, что они подожгли отца. Мы похоронили его пепел. Хотелось бы, чтобы все террористы были привлечены к уголовной ответственности. Может быть, для нас это станет хоть каким-то утешением. Но и это не поможет. То, что мы пережили, оставило неизлечимую рану в наших сердцах. Они не остановились перед убийством ребенка, не остановились перед убийством 80-летнего старика. Мы спрятались в подвале. Через сутки на помощь подоспели полицейские из Ходжалы, окрестных районов", - говорит Роза Гасымова.

Она также рассказала о ранении матери. "Шел снег. Мы нашли маму по кровавым следам на снегу. Из Лачина приехал врач, который вывез ее и вылечил. Никому не пожелаю пережитого нами. Те убийцы, которые заставили нас пережить эти ужасы, должны быть наказаны. Мой дядя Новруз и вся его семья - никто не выжил", - вспоминает Гасымова.

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