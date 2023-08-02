Община Западного Азербайджана осудила обращение группы французских депутатов, призывающих к вражде против Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает предвзятое обращение группы французских депутатов, призывающих к вражде против Азербайджана, являющееся оскорблением международного права, и расценивает это как явный показатель расизма, исламофобии и азербайджанофобии, бушующих во французском обществе.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины.

"Напоминаем французским депутатам, что заявленную ими политику "этнической чистки" проводит не Азербайджан, который освободил свои земли от 30-летней армянской оккупации и в настоящее время решительно настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахе армян, а Армения, депортировавшая западных азербайджанцев, отрицающая их право на возвращение, десятилетиями удерживавшая азербайджанские территории под оккупацией.

Доводим до сведения французских депутатов, что большинство территорий, ежедневно патрулируемых миссией Европейского союза в Армении, которую они так защищают - это территории, где когда-то жили азербайджанцы и откуда были депортированы 30 лет назад.

Если бы французские депутаты действительно были бы заинтересованы в "международном праве", "демократических ценностях", о которых они заявляют, то поддержали бы не Армению, пропагандирующую сепаратизм, реваншизм, безнаказанность, и не остатки так называемой структуры, а Общину Западного Азербайджана, продвигающую идеи мира и сосуществования, наше предложение диалога с Арменией и стремление западных азербайджанцев вернуться в Армению - на родину предков.

Община Западного Азербайджана требует от французских депутатов воздерживаться от действий, умышленно направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, обостряющих ситуацию в регионе, и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Мы призываем этих депутатов бороться с расизмом и исламофобией, царящими в их стране, не запрещать корсиканский язык и отказаться от колониального мышления", - отмечается в заявлении.