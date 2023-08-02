БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 августа.

Как сообщили в среду Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых частях полуострова, вероятно, будет небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с, утром - 15-20 м/с, вечером - усилится до 23-25 м/с.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 30-35° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в основном в северных и западных районах временами ожидаются грозы и дожди. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Днем западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью - 21-26° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.