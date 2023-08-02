БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в закон "О государственных закупках".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал сегодня закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках".

В соответствии с законом, руководствуясь пунктом 10 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлисом (парламент) постановлено:

- внесение в закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, № 1, статья 11, № 12, статья 706; 2005, № 12, статья 1083; 2006, № 12, статья 1005; 2010, № 3, статья 173, № 4, статья 276; 2016, № 2 (книга I), статья 205, № 4, статья 628; 2017, № 5, статья 699; 2018, № 12 (книга I), статья 2523; 2019, № 7, статья 1208, № 8, статья 1372; 2020, № 5, статья 525; 2021, № 6 (книга I), статья 559, № 7, статья 719, № 12, статьи 1313, 1342; 2023, № 4, статья 456) следующих изменений:

1. В статье 1.1 слова "1.6" заменить на "1.7".

2. Добавить статью 1.7 следующего содержания:

"1.7. Настоящий закон не распространяется на закупки, осуществляемые Центральным банком Азербайджанской Республики в случаях, предусмотренных статьей 65-1 закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики".