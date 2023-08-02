В Азербайджане внесены изменения в закон "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в закон "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим сегодня Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в закон "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".

В соответствии с указом, Милли Меджлисом (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктами 15, 20 и 27 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется в части "Примечание" статьи 17 закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023, № 1, статья 37) после слов "Об инвестиционных фондах" добавить слова ", "О валютном регулировании".