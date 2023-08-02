В Азербайджане внесены изменения в закон "О кредитных союзах" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:32)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в закон "О кредитных союзах".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении изменений в закон "О кредитных союзах".

В соответствии с законом, Милли Меджлисом (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктами 10 и 27 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено внесение в закон Азербайджанской Республики ”О кредитных союзах" следующих изменений:

1. В статье 5;

1.1. В части 8 слова "осуществление банковской операции" заменить словами "выдача кредитов в соответствии со статьей 4 настоящего закона", а слова ”органа по надзору за финансовыми рынками" заменить словами "Центрального банка Азербайджанской Республики (далее - Центральный банк)";

1.2. В частях 9 и 10 слова "Орган по надзору за финансовыми рынками” заменить словами "Центральный банк”;

1.3. Добавить часть 11 следующего содержания:

"11. Контрольные мероприятия в связи с деятельностью кредитных союзов, в том числе проверки, осуществляются Центральным банком в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

2. Во втором предложении части 1 статьи 9 слова "органу по надзору за финансовыми рынками" заменить словами "Центральному банку".

3. В статье 15-1.1 слова "Центрального банка Азербайджанской Республики" заменить словами "Центрального банка".

4. В статье 17:

4.1. Во втором предложении части 2 и части 5 слова "Центральный банк Азербайджанской Республики" заменить словами "Центральный банк";

4.2. В части 3 слова "Центральному банку Азербайджанской Республики" в обоих случаях заменить словами "Центральному банку", а в первой части слово "и" заменить словами "или".

5. В части 2 статьи 18 слова "орган по надзору за финансовыми рынками" заменить словами "Центральный банк".

6. Из части 6 статьи 22 исключить слова "для банковской деятельности".