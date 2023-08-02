В Азербайджане будут внесены изменения в закон "Об аудиторской службе" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут внесены изменения в закон "Об аудиторской службе".

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в закон "Об аудиторской службе".

В соответствии с данным указом, Милли Меджлисом (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено в абзаце 7 части I статьи 13 закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" (Информация Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1995, № 7, статья 114; Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 1997, № 3, статья 226; 2001, № 11, статья 683, № 12, статья 736; 2002, № 5, статья 241; 2003, № 1, статья 21; 2004, № 3, статья 133; 2005, № 8, статья 684; 2007, № 11, статья 1053; 2008, № 3, статья 152; 2009, № 7, статья 517; 2010, № 11, статья 938; 2011, № 4, статья 246; 2019, № 1, статья 25, № 6, статья 993) заменить слова "и в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" словами "Центральному банку Азербайджанской Республики в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и в соответствии с другими законами, регулирующими финансовые рынки".