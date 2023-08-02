В Азербайджане будут внесены изменения в закон "О медицинском страховании" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут внесены изменения в закон "О медицинском страховании".

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в законе, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с данным законом, Милли Меджлисом (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 27 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено к статье 2.1 закона Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000, № 1, статья 4; 2001, № 3, статья 141; 2007, № 12, статья 1212; 2008, № 11, статья 960; 2014, № 4, статья 331; 2015, № 4, статья 352; 2016, № 3, статья 419; 2018, № 4, статья 651; 2019, № 1, статьи 36, 47, № 12, статья 1904; 2020, № 3, статья 227, № 5, статья 521, № 12 (книга I), статья 1426; 2021, № 7, статьи 697, 711; 2022, № 3, статья 193, № 12, статья 1393; 2023, № 1, статья 10, № 2, статья 216) после слов "Гражданского кодекса," добавить слова "закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики,".