В синагоге в Баку состоялась встреча с отправляющимися в летний лагерь в Израиле подростками-диабетиками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В синагоге в Баку состоялась встреча с отправляющимися в летний лагерь в Израиле подростками-диабетиками.

Данный проект был основан в еврейской общине в Баку (Азербайджан) вместе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым и Группой Столеро для сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. Этот проект уникален и является важной вехой в борьбе с диабетом 1 типа и его лечении среди детей и подростков.

Ежегодно Ассоциация ювенильного диабета в Израиле (JDRF) проводит в Израиле уникальный летний лагерь для подростков-диабетиков, что стало возможно благодаря содействию компании AS Holdings во главе с Авихаем Столеро, взявшим на себя финансирование поездки группы подростков из Азербайджана.

Еврейская община присоединилась к организации группы местных подростков, страдающих диабетом, в рамках подготовки к специальной поездке в Израиль.

Сегодня в синагоге в Баку состоялась встреча группы этих подростков со сверстниками из Израиля, которые тоже страдают диабетом.

На встрече присутствовали главы еврейской общины Баку, раввин общины Шнеор Сегал и председатель общины Александр Шаровский, а также Авихай Столеро, владелец AS Holdings, и Рути Рубин-Гросс, вице-президент по развитию бизнеса и социальных проектов. В мероприятии также приняла участие председатель Азербайджанской диабетической лиги (АДЛ) Егяна Султанова.

Специальным гостем выступил судья Верховного суда Азербайджана Эльшад Шамаев, один из прихожан синагоги, который поделился с аудиторией своей личной историей борьбы с диабетом.

В качестве представителя группы подростков из Израиля выступил Идан Столеро, который рассказал о своем опыте борьбы с диабетом, а также донес до подростков посыл о важности концентрации на сильных сторонах, которые есть в каждом из них.

Участники встречи отметили важность этой инициативы как части уникальной истории еврейской общины в Азербайджане, а также ее важности для отношений между Азербайджаном и Израилем.

Особая благодарность была выражена послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику и послу Азербайджана в Израиле Мухтару Мамедову, которые приняли активное участие в отправке подростков в Израиль в рамках обширной деятельности, в том числе в области здравоохранения.