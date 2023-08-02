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Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих Азербайджана

Общество Материалы 2 августа 2023 19:24 (UTC +04:00)
Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся мероприятия по проверке индивидуальной подготовки военнослужащих, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В различных учебных центрах проверяются знания личным составом общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также физическая и строевая подготовка.

Целью проверок, проводимых в том числе в полевых условиях, является оценка индивидуальной и практической подготовки личного состава.

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