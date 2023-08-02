Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся мероприятия по проверке индивидуальной подготовки военнослужащих, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В различных учебных центрах проверяются знания личным составом общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также физическая и строевая подготовка.

Целью проверок, проводимых в том числе в полевых условиях, является оценка индивидуальной и практической подготовки личного состава.