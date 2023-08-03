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В Азербайджане названа дата проведения экзамена на выявление способностей по специальности "Журналистика"

Общество Материалы 3 августа 2023 10:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане названа дата проведения экзамена на выявление способностей по специальности "Журналистика"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 6 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджанской Республики проведет экзамен на пригодность для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по специальности "Журналистика".

Как сообщили в четверг Trend в ГЭЦ, на экзамене предполагается участие 519 абитуриентов.

Проведение экзамена будет организовано в Баку и в региональных отделениях ГЭЦ (Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гейчай, Ширван, Хачмаз).

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Экзамен начинается в 10:00 и продлится 2,5 часа. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена - в 09:45. Прибывшие после указаного времени участники не будут допущены к экзаменам.

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