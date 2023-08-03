Прогноз погоды в Азербайджане на 4 августа

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова, вероятно, будет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 26-31° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В основном в горных и предгорных районах осадки примут интенсивный характер, возможны грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 28-33° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.