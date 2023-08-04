Турция и Азербайджан ратифицировали соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - Между правительством Турецкой Республики и правительством Азербайджанской Республики ратифицировано соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, данная информация опубликована в турецкой "Rəsmi Qəzete".

Отметим, что соглашение было подписано 22 декабря 2021 года в Баку.

В настоящее время в Азербайджане, как и во всем мире, этот сектор горнодобывающей промышленности стремительно развивается, в том числе и на освобождённых от оккупации территориях. Страна нацелена на использование «зеленых» технологий и внедрение инноваций в этом секторе.

В январе - мае 2023 года основная доля в промпроизводстве в Баку пришлась на горнодобывающий сектор. Так, объем товаров и услуг в промышленном производстве в Баку составил 25,2 миллиарда манатов. Согласно информации Бакинского городского управления статистики, из них 81,7 процента пришлись на горнодобывающую промышленность.