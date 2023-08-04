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В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 4 августа 2023 10:29 (UTC +04:00)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Украинские дети, отправленные в лагерь, организованный Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, будут привлечены к 14-дневным реабилитационным мероприятиям в Баку, Шамахы, Габале и Шеки.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния детей, их интеграция в общество.

Для них будут организованы курсы английского языка, экскурсии по историческим местам и музеям Азербайджана.

В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны (ФОТО/ВИДЕО)
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