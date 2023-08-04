Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами возможны кратковременные осадки, порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-33° тепла.

В районах Азербайджана местами возможны осадки, ливни, молнии, град. Ночью и утром местами будет туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - 18-23° тепла.