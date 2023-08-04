В сердце Баку: дети из Украины совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался визит в Азербайджан очередной группы украинских детей и подростков, пострадавших от войны, сообщает в пятницу Trend.

Визит организован Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Украинские дети и подростки прибыли в Азербайджан в целях реабилитации. В течение двух недель их ждет увлекательная и насыщенная программа, они совершат прогулки, познакомятся с историческими местами и достопримечательностями Баку, Габалы, Шеки и Шамахы, для них будут организованы различные мероприятия, среди которых мастер-классы, арт-терапия, курсы английского языка, уроки национальных танцев, личные консультации с профессиональными психологами и т.д.

В Азербайджан в сопровождении педагогов прибыли 30 украинских детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

В рамках программы пребывания в столице для украинских школьников была организована экскурсия по древней части Баку – Ичеришехер.

В ходе экскурсии детям рассказали об Ичеришехер, который называют сердцем Баку. Они совершили прогулку по знаковым местам, познакомились с достопримечательностями, среди которых Девичья башня, Дворец Ширваншахов и другие. Историко-архитектурные памятники древней части Баку вызвали большой интерес у юных гостей. Они с нескрываемым интересом рассматривали достопримечательности, задавали вопросы экскурсоводу, делали памятные фотографии.

В интервью Trend одна из руководителей группы украинских детей и подростков Людмила Корнияка отметила, что детям очень интересно познакомиться с достопримечательностями, историческими и архитектурными памятниками Азербайджана.

"В Азербайджан нас пригласили для того, чтобы дети имели возможность отдохнуть, получить позитивные эмоции. Программа, которую для нас подготовили, очень насыщенная и интересная. Для детей и руководителей группы это первый визит в Азербайджан, поэтому хочется узнать как можно больше о стране, о традициях и культуре. В Азербайджане нас встретили очень радушно, поэтому, думаю, у нас все сложится хорошо. Выражаю признательность организаторам нашего визита", - сказала Людмила Корнияка.

По словам украинского школьника Максима Цыцаркина, он хочет прогуляться по Приморскому бульвару, съездить на море.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Я благодарен организаторам за программу, которую они для нас составили. Несмотря на то, что это только начало нашего визита, впечатлений уже много, очень понравилась архитектура Баку, исторические памятники, гостеприимные жители города. Обстановка здесь крайне положительная. Я хотел приехать в Баку, и рад, что это желание осуществилось. Хочу прогуляться по Приморскому бульвару, съездить на море", - отметил 15-летний украинский школьник.

Как сказала 14-летняя украинская школьница Олена Лытвыненко, ей понравилась азербайджанская национальная кухня.

"Мы уже попробовали блюда национальной кухни, было очень вкусно. В ходе визита для нас будет организовано много экскурсий в столице и регионах Азербайджана. Я хочу посетить Музей ковра, где хранятся редкие экспонаты. Наш визит организован замечательно, и думаю, он оставит положительные впечатления на долгие годы", - сказала украинская школьница.