Представители гражданского общества Азербайджана направили обращение международной общественности (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Представители гражданского общества Азербайджана направили обращение международной общественности с призывом использовать потенциал гуманитарного разминирования в процессе миростроительства.

Как сообщает в пятницу Trend, в обращении говорится о том, что представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабе Кёрёши, президенту Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Службы минной безопасности ООН Илен Кёхне, министру иностранных дел ЕС, руководителям институтов Совета Европы и стран-членов этих институтов, руководству Великобритании, призывают оказать поддержку в скорейшем устранении минной опасности, созданной Арменией на территории Азербайджана.

"Более 60 стран мира сегодня сталкиваются с минной угрозой. Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. По предварительным данным, в период оккупации Армения установила на азербайджанских землях более 1 миллиона мин. Мы ощущаем реальную опасность, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. После 44-дневной войны 303 человека стали жертвами мин на освобожденных от оккупации территориях. Из них 55 человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 9 детей и подростков и 2 женщины. За период с 1991 года общее число пострадавших от мин, установленных Арменией, приближается к 3 400 человек. Правительство Азербайджана, используя все ресурсы, проводит операции по разминированию освобожденных от оккупации территорий. Около 1 миллиона вынужденных переселенцев с нетерпением ждут безопасного возвращения в родные края. Для их возвращения эти территории должны быть как можно скорее разминированы, в связи с чем существует большая потребность в поддержке со стороны международных доноров.

Несмотря на использование современной техники при разминировании, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных минных карт создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании. Основываясь на наших исследованиях, можем отметить, что около 71 процента минных инцидентов произошло за пределами территории бывшей “линии соприкосновения”. И это очередное доказательство нацеленности Армении именно на мирных людей. Минные инциденты также были зафиксированы в разрушенных поселениях, на кладбищах, вблизи водных источников, путепроводов, в лесных массивах и на сельских дорогах. Отказ армянской стороны предоставить точные карты мин препятствует ликвидации гуманитарной катастрофы. Это также не способствует установлению мира и согласия между двумя странами в будущем. То, что Армения продолжает минировать азербайджанские территории и в период после 44-дневной войны, и обнаружение за прошедший период мин, произведенных в 2021 году, являются доказательствами очередной серии преступлений Армении против человечности.

Разминирование также является одним из основных условий достижения Целей ООН в области устойчивого развития. Именно по этой причине Азербайджан сам сформулировал цель устойчивого развития по разминированию и поставил ее перед собой как национальную цель. Для достижения Целей устойчивого развития в глобальном масштабе, установления международного партнерства в борьбе с минами и неразорвавшимися боеприпасами, мобилизации ресурсов для этого, уделения особого внимания странам, пострадавшим от мин, Азербайджан предложил новую и специальную - 18-ю цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию. Считаем, что это может привлечь внимание мирового сообщества к глобальной минной угрозе. Мы, организации гражданского общества, призываем оказать активную поддержку в преодолении минной проблемы Азербайджана, оказать давление на Армению, продемонстрировать справедливую позицию в устранении минной угрозы. Мы верим в большой потенциал гуманитарного разминирования в процессе миростроительства, и надеемся на ваше партнерство в борьбе с минной угрозой, на вашу добрую волю, поддержку в устранении угроз, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами", - говорится в обращении.

Обращение подписали следующие представители гражданского общества Азербайджана:

1. Председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов

2. Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане - Рей Гасымов

3. Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли

4. Председатель Общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив" Азер Аллахверанов

5. Председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет" Заур Ибрагимли

6. Председатель Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев

7. Председатель Общественного объединения гуманитарного и развития "Чираг" Надир Джафаров.