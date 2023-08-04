Первое предложение о помощи в связи со стихийным бедствием поступило от Азербайджана - грузинские СМИ

БАКУ /Trend/ - Первые соболезнования, а также первое предложение о помощи в связи с оползнем, который произошел на территории курортного района Шови на западе Грузии и привел к человеческим жертвам, поступили от друга и соседа - Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом пишет грузинская пресса.

Информационные порталы "interpressnews.ge", "apsny.ge", "sputnik-georgia.ru", "24news.ge", "aktual.ge", "interpress.ge", телеканалы "1tv.ge", "rustavi2.ge" и ряд других СМИ распространили информацию о том, что Азербайджан является первой страной, выразившей соболезнования и предложившей помощь Грузии.

Сообщается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии в связи со стихийным бедствием в курортном районе Шови. Глава МИД выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, правительству и народу Грузии, пожелал выздоровления пострадавшим. Он выразил надежду, что пропавшие без вести будут найдены в ближайшее время. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда с Грузией и готов оказать всяческое содействие в связи со спасательными мероприятиями и ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. В результате оползня погибли 11 человек, десятки пропали без вести.