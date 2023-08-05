БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 31-36° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 20-25° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23 ° тепла.