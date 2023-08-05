"Азальтернативэнержи" упраздняется - Указ

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в указ от 1 февраля 2013 года "О дополнительных мерах в области альтернативной и возобновляемой энергетики", в соответствии с которым упраздняется "Азальтернативэнержи", находившееся в подчинении Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджанской Республики, частный сектор привлекается в сферу использования возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал новый указ.

Согласно указу, в соответствии с требованиями гражданского законодательства, после завершения расчетов с кредиторами в процессе ликвидации, оставшееся имущество "Азальтернативэнержи" будет объявлено открытым для приватизации. Решения о способах приватизации, с учетом особенностей, примет министерство экономики в соответствии с "II Государственной программой приватизации государственного имущества", утвержденной указом главы государства от 10 августа 2000 года. Иностранным инвесторам будет разрешено участвовать в приватизации наряду с местными инвесторами.